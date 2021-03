Polizei Hagen

POL-HA: Auto eines Demonstrationsteilnehmers mit Stein beworfen

Hagen (ots)

Bei der Autokorso-Demonstration der "Freiheitsfahrer" mit dem Thema "Kein Impfzwang durch die Hintertür" am Donnerstagabend wurde das Fahrzeug eines Versammlungsteilnehmers mit einem Stein beworfen. Der 52-Jährige hatte den Zwischenfall nach Ende der Demonstration angezeigt. Er gab an, dass er gegen 20:15 Uhr die Augustastraße/Pelmkestraße passierte. Dort habe man ihm von links einen 8cm x 2cm x 1cm großen Stein durch die geöffnete Seitenscheibe geworfen. Sein Gesicht sei nur knapp verfehlt worden, das augenscheinliche Stück Beton landete auf dem Beifahrersitz. Beschädigungen entstanden nicht. Hinweise auf Tatverdächtige liegen ebenfalls nicht vor. Die Polizei Hagen ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und versuchter gefährlicher Körperverletzung. Zeugen werden gebeten, sich bei sachdienlichen Hinweisen unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 bei der Polizei zu melden. (ra)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell