Polizei Hagen

POL-HA: Unfallflucht im Drive-In

Hagen (ots)

Im Drive-In eines Fast-Food-Restaurants an der Weststraße kam es am Donnerstag (11.03.2021) zu einer Unfallflucht. Gegen 16:00 Uhr wartete eine 21-Jährige an dem Schalter auf ihr Essen. Plötzlich habe es am Heck ihres Autos einen Zusammenstoß mit einem anderen Fahrzeug gegeben. Der Verursacher des Unfalls begutachtete kurz darauf den Schaden und sagte dann, dass er noch Termine habe. Dann fuhr er weg. An dem Seat der Breckerfelderin entstand leichter Sachschaden. Sie konnte sich das Kennzeichen des Flüchtigen merken und an die Polizei weitergeben. Ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurde eingeleitet. Das Verkehrskommissariat übernimmt die weiteren Ermittlungen. (tise)

