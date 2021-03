Polizei Hagen

POL-HA: Fußgängerin bei Unfall leicht verletzt

Hagen (ots)

Auf der Boeler Straße wurde am Donnerstag gegen 16 Uhr eine 64-Jährige bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Die Hagenerin war fußläufig unterwegs und hatte beabsichtig die Straße in einem augenscheinlich günstigen Moment zu überqueren. Sie trat zwischen zwei geparkten Autos auf die Fahrbahn. Hier fuhr zum selben Zeitpunkt eine 83-Jährige mit ihrem Toyota in Fahrtrichtung Alexanderstraße. Es kam zum Zusammenstoß zwischen der Fußgängerin und dem Auto. Die Frau stürzte dabei nach hinten und fiel mit dem Kopf auf ein geparktes Fahrzeug. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen zu. Die 64-Jährige kam vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf rund 200 Euro geschätzt. (ra)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell