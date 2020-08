Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Geld aus Spendenglas gestohlen

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Ein zunächst unbekannter Mann nahm bereits am 11.08.2020 gegen 20:20 Uhr in einem Einkaufsmarkt in Neustadt ein vor dem Kassenbereich aufgestelltes Spendenglas für ein Kinderhospiz und öffnete es im hinteren Bereich des Marktes. Er zerschlug das Glas und entnahm Kleingeld im unteren zweitstelligen Bereich. Am darauffolgenden Tag bemerkte der Filialleiter das zerbrochene Glas und meldete sich bei der Polizei. Aufgrund der vorhandenen Videoaufzeichnungen konnte ein polizeibekannter 49-jähriger Mann aus Neustadt ermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Matthias Reinhardt

Telefon: 06321-854-203

E-Mail: pineustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell