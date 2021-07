Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Solarmodul entwendet

Gronau (ots)

Eigentlich wurden 20 Watt am Tag erzeugt, dann plötzlich deutlich weniger. Der Grund war nicht das schlechtere Wetter: Unbekannte hatten ein Solarmodul vom Dach eines Wohnwagens in Gronau am Damaschkering entwendet. Zu dem Diebstahl des Stromerzeugers der Marke Victron Energy kam es zwischen Dienstag, 22.00 Uhr, und Mittwoch, 09.00 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo in Gronau unter Tel. (02562) 9260.

