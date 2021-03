Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau

FW-KLE: Sturmtief Klaus: Entspannte Lage für die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau

Bedburg-Hau (ots)

Eine ruhige und positive Bilanz des heutigen Tages (11.03.2021) zieht die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau. Ab dem Morgen mussten die Einsatzkräfte nur zu zwei sturmbedingten Einsätzen ausrücken.

Die erste Alarmierung erfolgte 11:04 Uhr zu einem umgestürzten Baum auf der Dr.-Franken-Straße in Hau. Die bisher letzte dann um 12:12 Uhr erneut erneut zu einem umgestürzten Baum an der Brücke an der Kalflakstraße in Emmericher-Eyland. Beide Bäume konnten zeitnah zersägt und entfernt werden. An der Kalflakbrücke wurde zusätzlich eine Traktor eingesetzt.

Im Einsatz waren etwa 20 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bedburg-Hau und der gemeinsamen Einheit mit der Feuerwehr der Stadt Kalkar. Die Einsatzleitungen hatten die Leiter der jeweiligen Feuerwehr.

