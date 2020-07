Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rietheim-Weilheim) Brand in einem Gewerbebetrieb (14.07.2020)

Rietheim-Weilheim (ots)

Ein Brand in der Luftabzugsanlage eines metallverarbeitenden Betriebs in der Straße "Langes Gewand" im Gewerbegebiet am nördlichen Ortsrand von Weilheim verursachte am Dienstagnachmittag gegen 14.00 Uhr die Beschädigung der Anlage.

Das Feuer entwickelte sich außerhalb der Arbeitsräume, die Mitarbeiter des Betriebs verließen die Betriebsräume, wo sich aufgrund des Brandes Rauch entwickelte. Verletzt wurde niemand. Die Freiwillige Feuerwehr Rietheim-Weilheim löschte den Brand.

Es ist zu vermuten, dass der Brand bei Schleifarbeiten durch Funkenflug ausgelöst wurde. Die Höhe des Sachschadens wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

