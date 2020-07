Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Handynutzung im Straßenverkehr (13.07.2020)

Tuttlingen (ots)

Die gezielte Überwachung des Straßenverkehrs mit der Zielrichtung "Stärkung der Verkehrssicherheit" am Montagabend im Zeitraum von 17.00 bis 18.30 Uhr in der Kreuzstraße führte innerhalb des genannten Zeitraums zur Feststellung von insgesamt zehn Pkw-Lenkern und Pkw-Lenkerinnen, die während der Fahrt nicht auf die Bedienung ihrer mobilen Telekommunikationsgeräte verzichten konnten. Die Betroffenen sehen jeweils einem Bußgeld der zuständigen Bußgeldbehörde und einem Punkt in der der Verkehrssünderdatei in Flensburg entgegen.

