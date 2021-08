Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Streifzug durch Gärten- Widerstand gegen Polizeibeamte

Löhne (ots)

(sls) Am Montagnachmittag (9.8.) wurden Polizeibeamte in Löhne zu einem Einsatz an der Lübbecker Straße gerufen. Bewohner meldeten eine männliche Person, die augenscheinlich alkoholisiert und unerlaubt durch die anliegenden Gärten läuft. Zum Schluss setzte sich der bis dahin Unbekannte auf eine Terrasse und schrie mehrfach herum. Da die Person auf Ansprache immer aggressiver reagierte, beschlossen die Anwohner die Polizei zu informieren. Durch die eingesetzten Polizeibeamten wurde der 32-Jährige Tatverdächtigte auf einem anliegenden Gehweg der Lübbecker Straße angetroffen werden. Die Person wurde aufgefordert sich auszuweisen, um seine Identität festzustellen. Dieser Aufforderung kam der 32-Jährige nicht nach, sondern versuchte wegzulaufen. Durch die Polizeibeamten konnte der Beschuldigte aufgehalten werden. Hierbei versuchte er sich mehrfach loszureißen und sich den polizeilichen Maßnahmen zu entziehen. Ein Polizeibeamter wurde bei den Widerstandshandlungen leicht verletzt. Letztendlich konnte der 32-Jährige (ohne festen Wohnsitz) zur Verhinderung weiterer Straf- und Ordnungswidrigkeiten vorläufig in Gewahrsam genommen und zur Polizeiwache nach Herford gebracht. Nach erfolgter Personalienfeststellung und Ausnüchterung konnte der die Polizeiwache wieder verlassen. Ihnen erwarten Anzeigen wegen Hausfriedensbruch und Widerstand gegen Polizeibeamte.

