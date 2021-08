Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigung - Streitendes Pärchen demoliert Gartengegenstände

Vlotho (ots)

(jd) Eine Anwohnerin der Straße Hessenland wachte Samstag (7.8.) gegen 6.00 Uhr auf, nachdem sie laute Schreie vor ihrem Haus hörte. Als sie nachsah, bemerkte sie ein junges Pärchen, das sich lautstark stritt. Die 63-Jährige forderte beide auf, leiser zu sein und nach Hause zu gehen. Daraufhin trat der Mann zunächst gegen eine Tür. Dann lief er in den Garten, demolierte unter anderem den Gartentisch, mehrere Solarleuchten und zerbrach ein Thermometer. Seine Begleiterin überredete ihn schließlich, die Örtlichkeit zu verlassen. Der Mann war zum Tatzeitpunkt mit einem weißen Kapuzenpullover bekleidet. Seine etwa 165cm große Begleiterin war mit einer Jeans und einem bauchfrei Shirt bekleidet. Beide verließen zu Fuß die Örtlichkeit. Die alarmierten Polizeibeamten leiteten umgehend eine Nahbereichsfahndung ein und trafen zwei Personen an, die unvermittelt in ein nahegelegenes Wohnhaus gingen. Anhand der Beschreibung bestand der Verdacht, dass es sich um die beiden gesuchten Personen handelt. Aus dem Hausinneren vernahmen die Beamten zunächst wieder laute Streitigkeiten. Eine 22-Jährige Vlothoerin, die sich während des gesamten Gesprächs mit den Beamten verbal äußerst aggressiv verhielt, stritt den Sachverhalt ab. Ihr 24-jähriger Begleiter aus Porta Westfalica gab ebenfalls an, nicht an der Sachbeschädigung beteiligt gewesen zu sein. Die Ermittlungen in diesem Fall dauern an. Der Sachschaden beträgt rund 200 Euro.

