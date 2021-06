Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch binnen 25 Minuten

Paderborn (ots)

(mb) In einem Einfamilienhaus An den Lothewiesen ist am Montag eingebrochen worden.

Die Bewohner hatten das Haus gegen 13.05 Uhr verlassen und kehrten gegen 13.30 Uhr zurück. In der kurzen Abwesenheit gelangten Einbrecher in den Garten des Hauses und auf die Terrasse. Mit einem Pflasterstein wurde die Terrassentür eingeworfen und die Tür geöffnet. Schränke und Schubladen wurden durchwühlt. Ob die Täter etwas entwendet haben, konnten die Bewohner noch nicht feststellen.

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell