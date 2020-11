Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Frontalzusammenstoß bei Überholmanöver

RatzeburgRatzeburg (ots)

09.11.2020 - B 404 / Kuddewörde

Am 09.11.2020, gegen 16.35 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 404, in Höhe der Anschlussstelle Trittau zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen und vier beteiligten Fahrzeugen.

Ein 35-jähriger Kieler befuhr mit einem VW UP die B 404 (einspurig) in Richtung Norden. Auf Höhe der AS Trittau überholte der 35-jährige verbotswidrig ein vorausfahrendes Fahrzeug. Hierbei stieß er frontal mit einem entgegenkommenden Skoda Roomster zusammen. Fahrer des Skoda war ein 20-jähriger Mann aus Schwarzenbek. Der 20-jährige befuhr den linken von zwei Fahrstreifen in Richtung Süden. Infolge dieses Zusammenstoßes fuhr ein hinter dem Skoda fahrender 40-jähriger Schwarzenbeker mit einem Citroen Jumper auf den Skoda auf und kollidierte anschließend rechts mit einem neben ihm fahrenden Vito. Der Vito wurde von einem 47-jährigen Mann aus Lönnigen geführt.

Durch den Unfall wurden der Unfallverursacher schwer sowie der Skodafahrer leicht verletzt und in Krankenhäuser eingeliefert. Die beiden anderen Fahrer blieben unverletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 12.000,- Euro.

Für die Dauer der Rettungsmaßnamen sowie der Unfallaufnahme musste die B 404 für ca. 1 Stunde und 40 Minuten voll gesperrt werden.

