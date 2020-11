Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Kreisparteitag der AFD in Bad Oldesloe verlief störungsfrei

RatzeburgRatzeburg (ots)

08. November 2020 - Kreis Stormarn - 08. November 2020 - Bad Oldesloe

Am 08.11.2020, in der Zeit von 11:00 bis 15:00 Uhr, fand im Sitzungssaal des Kreisgebäudes Stormarn in Bad Oldesloe der Kreisparteitag der AfD statt.

Die Polizei war mit Kräften vor Ort, um den störungsfreien Ablauf der Veranstaltung und die Sicherstellung der Einhaltung der Corona-Hygienemaßnahmen in Abstimmung mit den Verantwortlichen des Kreises Stormarn sicherzustellen.

Gegen 14:00 Uhr versammelten sich ca. 10 Personen aus dem lokalen Umfeld spontan vor dem Kreishaus und demonstrierten gegen den dort stattfindenden Kreisparteitag.

Gegen 15.00 Uhr waren die Versammlung und der Kreisparteitag störungsfrei beendet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg

- Pressestelle -

Conny Habo

Telefon: 0160/5330594

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell