Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Diebe entwendeten Autoteile

RatzeburgRatzeburg (ots)

06. November 2020 | Kreis Stormarn - 05.11.2020 - Wentorf

Diebe entwendeten Autoteile

Am 05.11.2020, gegen 02:30 Uhr meldete ein Geschädigter aus dem Bergedorfer Weg in Wentorf zwei Personen, die gerade Teile von seinem Pkw abgebaut hatten und sich nun zu Fuß in Richtung Petersilienberg entfernen würden.

Eine sofortige Fahndung durch drei Funkstreifenwagen der umliegenden Stationen verlief erfolglos. Die zwei Täter entwendeten Scheinwerfer sowie Außenspiegelgläser des Audi Q7, welcher zur Tatzeit auf dem Grundstück des Geschädigten frei zugänglich stand. Der entstandene Schaden wurde auf ca. 1000 Euro geschätzt.

Die beiden Täter konnten wie folgt beschrieben werden:

- beide ca. 180cm groß - beide dunkel gekleidet - eine Person etwas kräftiger

Wer kann Angaben zu den gesuchten Personen oder anderen verdächtigen Personen sowie Fahrzeugen zur Tatzeit in Wentorf machen? Bitte wenden Sie sich mit ihren Hinweisen an die ermittelnde Polizeistation Wentorf unter 040/55820195-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg

- Stabsstelle / Presse -

Lutz Theurer

Telefon: 04541/809-2011

