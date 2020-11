Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Drei Täter versuchten Zigarettenautomaten aufzubrechen

RatzeburgRatzeburg (ots)

05. November 2020 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 03.11.2020 - Groß Boden

In den frühen Morgenstunden des 03.11.2020, gegen 02:00 Uhr, wurden drei Personen dabei beobachtet, wie sie sich an einem ein Zigarettenautomaten in der Bodener Landstraße in Groß Boden zu schaffen machten. Der mitteilende Zeuge war durch Werkzeuggeräusche wach geworden und informierte die Polizei. Anscheinend durch die eintreffenden Funkstreifenwagen aufgeschreckt, flohen die Täter in Richtung Schürensöhlen über einige Felder. Eine sofortige Fahndung durch die eingesetzten Beamten der umliegenden Polizeistationen verlief ohne Erfolg. Bei der Absuche des Tatortes konnten persönliche Gegenstände der vermeintlichen Täter sowie Aufbruchwerkzeug aufgefunden und beschlagnahmt werden. Ebenfalls wurde ein aus Niedersachsen stammender Pkw in Tatortnähe gefunden und vorläufig beschlagnahmt bzw. abgeschleppt.

An dem Zigarettenautomaten entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Stehlgut konnte durch die Täter nicht erlangt werden.

Nach Angaben der ermittelnden Kriminalpolizei Ratzeburg haben sich die Tatverdächtigen im Verlauf des Tages bei einer Polizeidienststelle in Niedersachsen gestellt.

Die Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizei Ratzeburg aufgenommen.

