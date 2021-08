Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Auto überschlägt sich - Fahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Herford (ots)

(jd) Gestern (8.8.) ereignete sich in den Morgenstunden auf der B61, an der Abfahrt zur Engerstraße, ein Verkehrsunfall. Ein 23-jähriger Herforder befuhr die Abfahrt der B61 aus Richtung Bad Salzuflen kommend, als er im Kurvenbereich von der Fahrbahn abkam. Der Mann versuchte noch gegenzulenken, verlor jedoch die Kontrolle über seinen Hyundai, sodass der Pkw dann rechts von der Fahrbahn abkam. Auf dem dortigen Grünstreifen drehte und überschlug sich das Auto, ehe es auf dem Dach zum Liegen kam. Der Fahrer konnte sich eigenständig aus dem Fahrzeug befreien und verließ zunächst den Unfallort. Als erste Zeugen um etwa 6.20 Uhr eintrafen, befand sich niemand in der Nähe des Fahrzeugs und die Zeugen alarmierten die Polizei. Als die Beamten hinzukamen, erschien auch der Fahrer am Unfallort. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte deutlich einen vorherigen Alkoholkonsum. Zudem verlief ein freiwillig durchgeführter Speicheltest auf Betäubungsmittel positiv. Der Führerschein des Herforders wurde sichergestellt und dem Mann wurde das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen bis auf Weiteres untersagt. Die genaue Schadenshöhe wird noch ermittelt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell