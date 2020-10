Feuerwehr Bochum

FW-BO: Rauchentwicklung aus U-Bahnhof in Bochum-Riemke

Bochum (ots)

Heute Nachmittag gegen 15:40 Uhr wurde der Feuerwehr eine Rauchentwicklung aus einem U-Bahnhof in Bochum-Riemke gemeldet. Bei Ankunft der ersten Kräfte am Bahnhof "Rensingstraße" waren Rauchschwaden im Bereich der Rolltreppe zu erkennen. 3 Personen meldeten sich mit Atemwegsreizungen und wurden vom Rettungsdienst versorgt, im weiteren Verlauf wurden 2 Patienten in umliegende Kliniken transportiert. Im unteren Bereich der Treppenanlage wurde ein Kabelbrand festgestellt und von einem Trupp unter Atemschutz mit C-Rohr gelöscht. Die Treppe wurde stromlos geschaltet, die Einsatzstelle der Bogestra übergeben. Insgesamt 38 Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst waren ca. 1 Stunde im Einsatz.

