Feuerwehr Bochum

FW-BO: Rauchentwicklung aus Hallendach in Bochum-Hamme

Bochum (ots)

Gegen 12:50 Uhr wurde der Feuerwehr eine Rauchentwicklung auf einem Hallendach an der Robertstraße in Bochum-Hamme gemeldet, zusätzlich befänden sich noch Personen auf dem Dach. Bei Dacharbeiten war es zu einem Entstehungsbrand gekommen, den die Arbeiter jedoch vor Ankunft der ersten Kräfte löschen konnten. Die Einsatzstelle wurde mit der Drehleiter kontrolliert, weitere Maßnahmen waren nicht nötig. Insgesamt 35 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst waren vor Ort. Die Einsatzstelle wurde an den Betreiber übergeben.

