POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Barßel - Diebstahl eines Kleinkraftrades

In der Zeit zwischen Mittwoch, 7. Juli 2021, 17.00 Uhr und Donnerstag, 8. Juli 2021, 7.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein Kleinkraftrad der Marke Piaggio, welches in der Sailerstraße abgestellt war. Bereits am 9. März 2021 war das dazugehörige Versicherungskennzeichen 629NDF gestohlen worden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel 04499 922200 entgegen.

