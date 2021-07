Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage - Trickdiebstahl

Am Mittwoch, dem 07. Juli 2021, kam es gegen 11.30 Uhr auf einem Betriebsgelände in der Steinfelder Straße zum Diebstahl einer hochwertigen Armbanduhr: Eine bislang unbekannte und dem späteren 80-jährigen Geschädigten aus Dinklage völlig unbekannte Frau kam draußen vor dem Bürogebäude auf ihn zu, sprach ihn an und täuschte eine offensichtliche Bekanntschaft vor, indem sie ihn umarmte und küsste. Dann ließ sie plötzlich von ihm ab und begab sich schnellen Schrittes fußläufig zur Steinfelder Straße. Dort stieg sie als Beifahrerin in einen wartenden dunkelgrauen VW Golf ein. Der 80-Jährige stellte im Anschluss das Fehlen seiner hochwertigen Armbanduhr fest. Die Täterin wurde als gutaussehend beschrieben, jung (ca. 20 bis 25 Jahre alt), schlank, ca. 170 cm groß, dunkles, zu einem Pferdeschwanz gebundenes Haar, gepflegtes Erscheinung, und nach einem aufdringlichen Parfum duftend. Sie trug zum Tatzeitpunkt eine weiße Hose, eine rosefarbene Bluse oder einen rosefarbenen Blazer, weiße Turnschuhe sowie eine schwarze Mund-Nasen-Bedeckung. Detailliertere Angaben zum dunkelgrauen PKW liegen derzeit nicht vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Dinklage unter der Telefonnummer (04443) 977490 entgegen.

Lohne - Sachbeschädigung an PKW

Am Mittwoch, 07. Juli 2021, zwischen 14.00 Uhr bis 21.25 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter auf unbekannte Art und Weise den in der Berliner Straße abgestellten schwarzen PKW Mercedes Benz C 200 CDi einer 23-Jährigen aus Lohne. Hierdurch entstanden Lackschäden im rechten Frontbereich des Fahrzeugs. Dies Schadenshöhe beträgt 800 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Lohne unter der Telefonnummer (04442) 808460 entgegen.

Dinklage - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, dem 07. Juli 2021, kam es gegen 12.55 Uhr in der Lohner Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 51-jähriger LKW-Fahrer aus Utena befuhr mit einem Lkw mit Anhänger den dortigen Kreisverkehr und geriet mit der hinteren linken Anhängerecke (Tandemanhänger) auf den Innenbereich der Insel. Hierdurch wurden drei dort stehende Metallpfosten beschädigt. Der hierdurch entstandene Sachschaden beträgt 250 Euro.

Holdorf - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, dem 07. Juli 2021. Kam es gegen 14.25 Uhr auf der Gramker Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 40-jähriger Mann aus Lohne befuhr mit seinem Pkw in Holdorf die Gramker Straße in Fahrtrichtung Langenberg, als er aus ungeklärter Ursache die linke Fahrbahn geriet. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem Wohnmobil eines 57-Jährigen aus Wangerland, welcher gemeinsam mit seiner Frau (55 Jahre, ebenfalls aus Wangerland) die Gramker Straße in Richtung Neuenkirchen befuhr. Alle Unfallbeteiligten wurden verletzt. Der Unfallverursacher und die Ehefrau des 57-Jährigen wurden schwer, der 57-Jährige leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. Es entstand Sachschaden von insgesamt 15000 Euro.

Dinklage - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, dem 07. Juli 2021, kam es um 16.05 Uhr in der Langen Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 19-Jähriger aus Osnabrück bog mit seinem Pkw aus der Langen Straße aus Fahrtrichtung Badbergen kommend nach links in die Drostestraße ab. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 31-Jährigen aus Dinklage, welcher mit seinem Pkw die vorfahrtberechtigte Drostestraße aus Richtung Ostendorfstraße befuhr. An den verunfallten PKW entstand ein Gesamtschaden von 10000 Euro. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Visbek - Betriebsunfall

Am Mittwoch, dem 07. Juli 2021, kam es gegen 13.40 Uhr auf dem Neubau einer Seniorenwohnanlage in der Rechterfelder Straße zu einem Betriebsunfall: Ein 61-jähriger Zimmermann aus Lohne wollte vom Dach über eine ca. 1,30 Meter lange Alu-Trittleiter auf das am Haus befindliche Gerüst steigen. Hierbei verlor er offenbar das Gleichgewicht, prallte mit dem Rücken zunächst auf die Traufe des Daches und von dort auf das Gerüst. Der 61-Jährige wurde mit einem Hubschrauber in eine umliegende Klinik geflogen. Es bestand keine Lebensgefahr.

