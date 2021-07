Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Einbruchdiebstahl in Verkaufsstand

In der Zeit zwischen Dienstag, 06. Juni 2021, 16.30 Uhr, und Mittwoch, 07. Juli 2021, 06.30 Uhr, drangen bislang unbekannter Täter in der Bahnhofsallee in den Innenraum eines dortigen Verkaufsstandes ein und entwendeten eine darin befindliche Geldkassette mit Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Löningen unter der Telefonnummer (05432)803840 entgegen.

Löningen - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Mittwoch, dem 07. Juli 2021, um 15.25 Uhr, wurde eine 54-jährige PKW-Fahrerin aus Melle einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten fest, dass die Frau augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand. Nachdem eine freiwillig durchgeführte Atemalkoholkontrolle eine Konzentration von 1,50 Promille ergeben hatte, wurde der Frau eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren gegen sie eingeleitet.

Emstek- unerlaubter Umgang mit Abfällen

In der Zeit zwischen Dienstag, dem 06. Juli 2021, 18.00 Uhr, und Mittwoch, dem 07. Juli 2021, 0.00 Uhr, entsorgten bislang unbekannte Täter diverse Asbestplatten auf dem Grundstück eines 53-jährigen Geschädigten im Repker Damm. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Emstek unter der Telefonnummer (04473) 932180 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, dem 07. Juli 2021, kam es zwischen 13.30 und 14.40 Uhr auf dem Parkplatz eines Bekleidungsgeschäftes in der Bahnhofstraße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen den ordnungsgemäß geparkten weißen PKW Citroen C4 Aircross eines 48-Jährigen aus Cloppenburg. Hierdurch entstand Sachschaden im hinteren rechten Radkastenbereich (Schadenshöhe: 500 Euro.). Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Cloppenburg unter der Telefonnummer (04471)18600 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, dem 07. Juli 2021, kam es gegen 12.45 Uhr auf der Emsteker Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 79-Jähriger aus Wiesmoor befuhr mit seinem Pkw die Emsteker Straße in Richtung Stadtmitte. Im Streckenverlauf verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Zaun. Der 79-Jährige wurde leicht verletzt zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beträgt 1000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell