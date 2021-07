Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, dem 07. Juli 2021, kam es um 07.35 Uhr im Bergweg zu einem Verkehrsunfall. Zur o.g. Zeit befuhr eine 20-jährige Frau aus Lohne mit ihrem Pkw die Wicheler Straße. Von dort aus wollte sie nach rechts auf den Bergweg in Richtung Steinfeld aufbiegen. Hierbei übersah sie einen vorfahrtberechtigten 67-Jährigen aus Lohne, der mit seinem E-Bike den linksseitigen, für diese Richtung freigegebenen, Geh-/Radweg des Bergweg in Fahrtrichtung Vechta befuhr. Es kam im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß, wodurch der Pedelec-Fahrer leicht verletzt wurde. Zur Höhe des entstandenen Gesamtschadens liegen keine Informationen vor.

Vechta - Verkehrsunfall

Am Dienstag, dem 06. Juni 2021, kam es um 16.10 Uhr auf der Lohner Straße zu einem Verkehrsunfall: Eine 34-jährige Frau aus Lohne befuhr mit ihrem Pkw die Lohner Straße in Fahrtrichtung Vechta. Im Streckenverlauf brach plötzlich ein Baum in einem an die Fahrbahn angrenzenden Waldstück ab, stürzte auf die Fahrbahn und hierdurch auf den Pkw der 34-Jährigen. Hierdurch wurde der Pkw beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden von 2500 Euro. Die Fahrzeugführerin wurde leicht verletzt.

Damme - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 07. Juli 2021, kam es gegen 11.00 Uhr in der Vördener Straße zu einer Verkehrsunfallflucht Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr mit seinem PKW (Opel Grandland, weiß) bei der dortigen Waschanlage rückwärts gegen den schwarzen PKW Mercedes eines 65-Jährigen aus Damme. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne die erforderlichen Angaben zu seiner Person und zum Unfallhergang zu tätigen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Damme unter der Telefonnummer (05491) 999360 entgegen.

