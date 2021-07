Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Fahrraddiebstahl

Am Dienstag, 6. Juli 2021, zwischen 16.25 und 16.30 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein Fahrrad der Marke Greens, welches vor einem Verbrauchermarkt abgestellt war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Damme - Fahrraddiebstahl

In der Zeit zwischen Montag, 5. Juli 2021, 22.00 Uhr und Dienstag, 6. Juli 2021, 6.40 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein Mountainbike der Marke Bulls Sharptail Street 2 aus einem Carport in der Stormstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Lohne - Diebstahl eines Pedelec

Am Montag, 5. Juli 2021, zwischen 7.00 Uhr und 18.30 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein Pedelec der Marke Haibike Sduro Hard Seven Street 4.5, welches vor einem Haus im Meyerfelder Weg abgestellt war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Lohne - Matratze angezündet

In der Zeit zwischen Montag, 5. Juli 2021, 13.30 Uhr und Dienstag, 6. Juli 2021, 11.30 Uhr, zündete eine bislang unbekannte Person eine Matratze im Waldstück im Bereich einer Schule in der Straße Hilge Beuken an. Ein angrenzender Baum wurde dadurch ebenfalls beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Holdorf - Verkehrsunfall

Am Dienstag, 6. Juli 2021, um 9.55 Uhr, wollte ein 40-jähriger Autofahrer aus Bremen aus einem Seitenweg nach links auf die Dinklager Straße abbiegen. Dabei übersah er den 20-jährigen Autofahrer aus Bakum, der auf der Dinklager Straße in Richtung Dinklage fuhr. Beim Zusammenstoß wurde der 40-jährige Autofahrer gegen einen 53-jährigen Sattelzugfahrer aus Schafstedt geschleudert, welcher auf der Dinklager Straße in Richtung Holdorf stand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 28.000 Euro.

Vechta - Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Am Dienstag, 6. Juli 2021, um 17.00 Uhr fuhren ein 19-jähriger Kleinkraftradfahrer aus Vechta und ein 42-jähriger Sattelschlepperfahrer aus Friesoythe in dieser Reihenfolge auf der Straße Holzhausen in Richtung Holzhausen. Kurz vor der Einmündung Bei Thesings Kreuz setzte der Sattelschlepperfahrer zum Überholvorgang an. An der besagten Einmündung bog der Kleinkraffahrer nach links ab und es kam zum Zusammenstoß. Durch den Unfall wurde der 19-jährige Mann schwer verletzt.

