Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für den Bereich Dinklage

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Montag, 5. Juli 2021, um 17.45 Uhr fuhren eine 44-jährige Autofahrerin aus Holdorf und eine 35-jährige Autofahrerin aus Dinklage in dieser Reihenfolge auf der Holdorfer Straße in Richtung Holdorf. Dabei fuhr die 35-jährige Frau der 44-jährigen Frau zweimal hinten auf, überholte sie und touchierte ein Straßenschild. Die Unfallverursacherin entfernte sich zunächst vom Unfallort und kehrte kurz darauf wieder zur Unfallstelle zurück. Bei dem Unfall wurden die 44-jährige Autofahrerin sowie ihre 14-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Da der Unfallhergang noch nicht gänzlich geklärt ist, sucht die Polizei zur Sachverhaltsaufklärung Zeugen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter 04443 977490 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell