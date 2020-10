Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Westring

Zeugen nach Handydiebstahl gesucht

Coesfeld (ots)

Gleich drei hochwertige Handys erbeuteten dreiste Diebe am Dienstag in Dülmen. Eine männliche Person betrat um kurz vor 10 Uhr ein Ladenlokal am Westring und schaute sich Handys in der Auslage an. Eine zweite männliche Person stand zu der Zeit im Eingangsbereich und hielt die Tür auf. Als ein Verkäufer auf die beiden Männer aufmerksam wurde und die Person an der Auslage ansprechen wollte, riß diese drei Handys aus der Sicherung. Beide Männer flüchteten in Richtung Overbergstraße. Beschreibung: Beide waren mit einer grauen Hose und einer schwarzen Jacke bekleidet. Ein Täter hatte eine Kapuze an seiner Jacke und trug zudem weiße Schuhe. Der zweite Täter trug schwarze Schuhe. Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen, Tel. 02594/7930.

