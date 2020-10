POL-COE: Kreis Coesfeld/ Guido Meinert leitet die Direktion Kriminalität

Polizei Coesfeld

Am Freitag (9.10.) begrüßte Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr einen neuen Direktionsleiter bei der Kreispolizeibehörde Coesfeld. "Ich bin mir sicher, dass wir mit Kriminaloberrat Guido Meinert einen fähigen und guten Mann für die Geschicke der Kriminalpolizei in unserer Behörde gewonnen haben", so der Landrat.

Herr Meinert trat am 1. Oktober seinen Dienst bei der Coesfelder Kriminalpolizei an. Er folgt auf Christoph Strickmann, der zu Beginn des Jahres zum Landrat Unna wechselte. "Die Leitung dieser Direktion ist eine ansprechende Aufgabe, da hier kreisweit die Bearbeitung aller kriminalpolizeilichen Deliktsbereiche erfolgt. Insbesondere die Bearbeitung von Sexualdelikten zum Nachteil von Kindern beinhaltet dabei eine große Brisanz und erfordert ein besonderes Augenmerk in der Bearbeitung. Das hat sich zuletzt im Fall der EK Rose, die in der Kreispolizeibehörde Coesfeld ihren Ursprung fand und nun im Polizeipräsidium Münster weiter bearbeitet wird, deutlich gezeigt. Zudem können neue und sich ändernde Deliktsbereiche, die globale Vernetzung und Digitalisierung sowie polizeiliche Einsatzlagen die Kriminalbeamtinnen und -beamten von jetzt auf gleich vor große Herausforderungen stellen."

