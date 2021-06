Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht in der Mühlenbergstraße

Einbeck (ots)

Einbeck, Mühlenbergstraße 28 a - d (scha) - Am Freitag, den 25.06.2021, kam es in der Zeit zwischen 06:00 Uhr und 11:10 Uhr in der Mühlenbergstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer dürfte beim Ein- oder Ausparken den am Fahrbahnrand abgestellten Pkw eines 40-jährigen Einbeckers beschädigt haben. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher, ohne den Unfall zu melden. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Einbeck unter der Telefonnummer 05561/949780. Der Schadenshöhe wird auf ca. 1500 Euro geschätzt.

