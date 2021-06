Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Anhänger löst sich von Zugfahrzeug

Uslar (ots)

Uslar (La) - Am Freitagmittag, den 25.06.2021, gegen 14.25 Uhr, kam es in der Straße "An der Eisenbahn" zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein Anhänger während der Fahrt, vermutlich aufgrund eines technischen Defekts, vom Zugfahrzeug abkoppelte. Der Anhänger rollte anschließend durch einen Vorgarten und gegen einen Vorbau eines Wohnhauses. Insgesamt entstand dabei ein Schaden in Höhe von ca. 9000EUR.

