Bebra - Am 03.12.20, gegen 17.15 Uhr, wollte ein Heringer Pkw-Fahrer (54 J.) mit seinem Golf-Kombi in der Nürnberger Straße rückwärts aus einer Parklücke fahren. Dabei übersah er einen Fußgänger aus Bebra, welcher hinter dem Pkw stand. Der 69-jährige Fußgänger kam zu Fall und verletzte sich leicht. Es entstand kein Sachschaden.

Rotenburg - Eine Pkw-Fahrerin aus Bebra parkte ihren schwarzen VW am 02.12.20 in der Zeit von 16.15 Uhr bis 17.30 Uhr ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in der Tränkebergstraße. Ein Rotenburger Pkw-Fahrer stieß mit seinem Opel-Corsa gegen den geparkten Pkw und entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden beträgt circa 1.200 Euro. Der Verursacher konnte durch die Polizei ermittelt werden.

Rotenburg- Im Zeitraum vom 26.11.20, 13.15 Uhr bis 01.12.20, 09.30 Uhr befuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer die B 83 von Alheim kommend in Richtung Rotenburg. Im Bereich der Unfallstelle, kurz nach dem Abzweig in Richtung Hof Guttels, kam der unbekannte Verursacher nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen die dortige Schutzplanke. Schadenhöhe circa 1.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbeten unter 06623-937-0.

