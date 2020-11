Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen-Peterzell

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auto bleibt in Grundstückseinfahrt hängen (11.11.2020)

St. GeorgenSt. Georgen (ots)

Sachschaden in höhe von rund 5.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls, den eine 85-jährige Autofahrerin gestern gegen 14.30 Uhr in der Sanatoriumstraße verursacht hat. Die Frau wendete mit einem VW Polo in einer Grundstückseinfahrt und übersah dabei einen einbetonierten Begrenzungsstein, auf den sie ihr Auto setzte. Der Wagen musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Fahrerin blieb unverletzt.

