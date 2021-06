Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Uslar (ots)

Uslar (La) - Am Freitag, den 25.06.2021, gegen 16.00 Uhr, stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Ausparken aus einer Parklücke des Rewe-Marktes in der Wiesenstraße gegen einen parkenden PKW und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zum Unfallzeitpunkt befand sich der Geschädigte noch in seinem PKW und konnte sich das Kennzeichen des Unfallverursachers notieren. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Uslar, Tel.: 05571/92600-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell