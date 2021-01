Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Samstag, 16. Januar 2021

Wolfenbüttel (ots)

Schöppenstedt: Kennzeichenmissbrauch

Freitag, 16.01.2021, gegen 00:35 Uhr

In der Nacht zum Freitag wurde durch eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizeistation Schöppenstedt der Fahrer eines Kleinkraftrades im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten. Während der Kontrolle stellten die eingesetzten Beamten fest, dass der Versicherungsschutz erloschen war. Weiterhin hatte der Fahrer ein Kennzeichen an dem Rad angebracht, welches zu einem anderen Fahrzeug gehört. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt, ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Wolfenbüttel: Verkehrsunfallflucht

Freitag, 16.01.2021, zwischen 12:00 und 13:00 Uhr

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte am Freitagmittag ein unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw einen geparkten Pkw auf dem Parkplatz des E-Center in der Schweigerstraße in Wolfenbüttel. Nach dem Einkauf hatte die Geschädigte eine frische Beschädigung am Kotflügel hinten links ihres grauen VW Polo festgestellt. Der Verursacher hatte sich zwischenzeitlich von dem Verkehrsunfallort entfernt, ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1500,00 Euro. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurde eingeleitet. Hinweise: 05331 / 933-0.

