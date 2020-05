Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der L516 an der Einmündung Deidesheimer Straße am 27.05.2020 gegen 13:00 Uhr wurde ein 79-jähriger Autofahrer leicht verletzt. Er fuhr von Mußbach in Richtung Deidesheim. Der vor ihm fahrende 23-jährige Autofahrer musste an der Deidesheimer Straße verkehrsbedingt anhalten, weil ein weiterer Verkehrsteilnehmer vor ihm links abbog. Der 79-Jährige erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den stehenden Wagen des 23-Jährigen auf. Hierbei zog sich der 79-Jährige ein HWS-Trauma zu, das vor Ort durch die Rettungskräfte behandelt wurde. Der 23-Jährige blieb unverletzt. Der Gesamtsachschaden wird mit ca. 10.000 Euro angegeben, beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

