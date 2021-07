Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage - Einbruch in eine Werkstatt

In der Zeit zwischen Montag, 5. Juli 2021, 18.00 Uhr und Dienstag, 6. Juli 2021, 8.00 Uhr, drangen bislang unbekannte Personen gewaltsam in eine Werkstatt einer Autovermietung in der Drostestraße ein. Bislang konnte noch nicht festgestellt werden, ob etwas entwendet wurde. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter 04443 977490 entgegen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 6 Juli 2021, um 7.40 Uhr kam es auf der Dinklager Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine unbekannte Autofahrerin fuhr einem 44-jährigen Autofahrer aus Osnabrück auf. Der VW Touran wurde hierdurch beschädigt und die Unfallverursacherin verließ die Unfallstelle unerlaubt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Visbek - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, 6. Juli 2021, um 6.55 Uhr, fuhr ein 28-jähriger Fahrradfahrer aus Visbek auf dem Radweg der Astruper Straße linksseitig der Fahrbahn in Richtung Vechta. Beim Passieren des Kreisverkehrs missachtete er die Vorfahrt eines in den Kreisverkehr einfahrenden 66-jährigen Autofahrers aus Goldenstedt. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der Fahrradfahrer leicht verletzte und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Vechta - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, 6. Juli 2021, um 8.40 Uhr, bog eine 49-jährige Autofahrerin aus Vechta von der Bahnhofsstraße nach rechts auf die Franz-Vorwerk-Straße/An der Gräfte in Richtung Bahnhof ab. Dabei missachtete sie die Vorfahrt des 53-jährigen Autofahrers aus Dinklage. Durch den Unfall wurde der 53-jährige Mann leicht verletzt.

Lohne - Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Am Dienstag, 6. Juli 2021, um 8.50 Uhr, wollte ein 62-jähriger LKW-Fahrer aus Lohne von der Straße Klünpott nach rechts auf die Langweger Straße in Richtung Lohne abbiegen. Während des Abbiegevorgangs übersah er den 85-jährigen Fahrradfahrer aus Lohne, der auf dem dortigen Fuß- und Fahrradweg in Richtung Brockdorf fuhr. Durch den Unfall wurde der Fahrradfahrer schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell