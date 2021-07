Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Gefährliche Körperverletzung / Zeugenaufruf

Am Samstag, 3. Juli 2021, gegen 3.55 Uhr, kam es in einer Diskothek in der Bahnhofsstraße zu einer gefährlichen Körperverletzung. Eine bislang unbekannte Person schlug einem 34-jährigen Mann mit einer Glasflasche gegen den Kopf. Dadurch wurde das Opfer leicht verletzt und durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die unbekannte Person wird als männlich und südländisch beschrieben. Er soll ein blau-weiß gestreiftes Tank Top sowie eine weiße Base Cap getragen haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

