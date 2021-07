Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen - Diebstahl von Katalysatoren

In der Zeit zwischen Freitag, 2. Juli 2021, 18.00 Uhr und Montag, 5. Juli 2021, 10.00 Uhr, drangen bislang unbekannte Personen auf das Gelände eines Autohauses in der Kirchstraße ein und entwendeten von zwei Autos die Katalysatoren. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen unter 05434 924700 entgegen.

Essen - Sachbeschädigung

Am Montag, 5. Juli 2021, zwischen 7.55 Uhr und 13.00 Uhr, zerkratzte eine bislang unbekannte Person den Lack der Fahrertür eines Ford Kuga, welcher auf einem Parkplatz Am Rathausplatz stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen unter 05434 924700 entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung an einem Verkaufswagen

In der Zeit zwischen Sonntag, 4. Juli 2021, 9.00 Uhr und Montag, 5. Juli 2021, 13.45 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person einen Verkaufswagen, indem sie eine Metallstrebe entfernte. Der Wagen stand in der Fußgängerzone in der Langen Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Löningen - Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

In der Zeit zwischen Freitag, 2. Juli 2021, 12.00 Uhr, und Montag, 5. Juli 2021, 13.00 Uhr, beschmierte eine bislang unbekannte Person die Front sowie die Eingangstür eines Pumphauses in der Röpker Straße mit Sprühfarbe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432 803840 entgegen.

Garrel - Autos angegangen

In der Zeit zwischen Samstag, 3. Juli 2021, 11.00 Uhr und Montag 5. Juli 2021, 14.20 Uhr, schlugen bislang unbekannte Personen die Scheibe eines BMW ein und entwendeten das M-Lenkrad. Das Fahrzeug stand auf dem Gelände eines Autohauses in der Gutenbergstraße. Eine ähnliche Versuchstat ereignete sich im selben Tatzeitraum zwischen 14.00 Uhr und 12.00 Uhr auf einem Gelände eines Autohändlers in der Straße Hinterm Esch. Hier wurde ebenfalls ein BMW angegangen. Die bislang unbekannten Personen ließen jedoch von einer weiteren Tatbegehung ab, als die Alarmanlage des Autos ausgelöst wurde. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter 04474 939420 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell