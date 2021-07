Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage - Einbruch in ein Bürogebäude

In der Zeit zwischen Sonntag, 4. Juli 2021, 19.00 Uhr und Montag, 5. Juli 2021, 6.00 Uhr, gelangten bislang unbekannte Personen in die Räumlichkeiten eines Bürogebäudes in der Straße Zu Middelbeck. Dort entwendeten sie eine Geldkassette sowie Bargeld. Zu einer weiteren Tat ist es in der Zeit zwischen 15.30 Uhr und 6.00 Uhr in einem benachbarten Firmengebäude gekommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter 04443 977490 entgegen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 5. Juli 2021, um 9.30 Uhr, fuhr eine 32-jährige Sattelschlepperfahrerin aus den Niederlanden rückwärts von einem Hof in der Brägeler Straße, um zu wenden. Dabei fuhr sie einen Zaun an und beschädigte diesen. Anschließend stieg sie aus dem Fahrzeug aus und begutachtete den Schaden, jedoch um kurz darauf unerlaubt die Unfallstelle zu verlassen. Zeugen beobachteten dies, sodass die Unfallverursacherin im Rahmen einer Fahndung ermittelt werden konnte.

