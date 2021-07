Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - gefährliche Körperverletzung

Am Sonntag, dem 04. Juli 2021, kam es gegen 02.00 Uhr, vor einer Lokalität in der Lohner Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Nach zunächst verbalen Streitigkeiten zwischen drei alkoholisierten Heranwachsenden schlug einer der beiden Täter (22 Jahre, aus Vechta) einem 20-Jährigen aus Vechta ins Gesicht. Ein weiterer Täter (21 Jahre, ebenfalls aus Vechta) brachte das Opfer zu Boden und trat mehrfach mit dem beschuhten Fuß in das Gesicht des 20-Jährigen, wodurch dieser Gesichtsverletzungen erlitt und sich zur weiteren Behandlung eigenständig ins Krankenhaus begab.

Damme - Einbruchdiebstahl in Mehrparteienwohnhaus

In der Zeit zwischen Mittwoch, 30. Juni 2021, 18.00 Uhr, und Donnerstag, 01. Juli 2021, 08.00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Mansardenwohnung eines Mehrparteienhaus in der Bahnhofstraße ein und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten sowie den dazugehörigen Dachboden. Zu möglichem Diebesgut sowie zur entstandenen Schadenshöhe liegen derzeit keine Informationen vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Damme unter der Telefonnummer (05491) 999360 entgegen.

Damme - Einbruchdiebstahl in PKW

Am Sonntag, dem 04. Juli 2021, zwischen 04.00 und 04.20 Uhr, wurden zwei zunächst bislang unbekannte Täter durch einen 26-Jährigen aus Damme dabei beobachtet, wie sie versuchten, mehrere im Geranienweg abgestellte Fahrzeuge gewaltsam zu öffnen. Als der Zeuge versuchte, die beiden Täter an der Flucht zu hindern, ließ einer der beiden seinen Rucksack mit persönlichen Gegenständen zurück. Hierdurch konnte in Erfahrung gebracht werden, dass es sich bei diesem Täter um einen 23-Jährigen aus Steinfeld handelte. Die Identität des zweiten Täters ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht geklärt. Diebesgut wurde nach bisherigen Erkenntnissen nicht erlangt. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen derzeit keine Informationen vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Damme unter der Telefonnummer (05491) 999360 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Verstoß nach dem Betäubungsmittelgesetz

Am Sonntag, dem 04. Juli 2021, wurde auf dem Gelände eines Verbrauchermarktes in der Hakenstraße ein 21-Jähriger aus Neuenkirchen-Vörden angetroffen. Durch die Polizeibeamten wurde ein deutlich wahrnehmbarer Geruch von Betäubusngmitteln wahrgenommen. Bei einer Durchsuchung des Heranwachsenden wurden diverse Betäubungsmittel sowie entsprechendes Zubehör aufgefunden. Aufgrund des Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln wurde im weiteren zeitlichen Verlauf auch die Wohnung des Beschuldigten durchsucht. Die aufgefundenen Betäubungsmittel wurden beschlagnahmt. Gegen den 21-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Vechta - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, den 04. Juli 2021, wurde um 07.25 Uhr ein 34-Jähriger aus Dinklage in der Großen Straße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen, nachdem dieser zuvor das Haltesignal der Polizeibeamten missachtet hatte und in einen Kreuzungsbereich hineingefahren war, obwohl die Ampel für seine Fahrbahn rot zeigte. Im Zuge dieser Kontrolle vernahmen die Beamten einen deutlich wahrnehmbaren Alkoholgeruch. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,66 Promille. Dem 34-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein beschlagnahmt, seine PKW-Schlüssel sichergestellt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Holdorf - Verkehrsunfall

Am Sonntag, dem 04. Juli 2021, kam es um 10.40 Uhr auf dem Steinfelder Damm zu einem Verkehrsunfall: Ein 53-Jähriger aus Holdorf und ein 16-Jähriger aus Steinfeld befuhren in dieser Reihenfolge den Steinfelder Damm in Richtung Steinfeld. Von dort bog der 53-Jährige mit seinem PKW-Anhänger-Gespann nach links in die Brinkstraße ein. Der hinter ihm fahrende Jugendliche übersah den Abbiegevorgang des 53-Jährigen und setzte mit seinem Roller zum Überholen an. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, bei dem der 16-Jährige leicht verletzt wurde. Zudem entstand Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen in Höhe von 2500 Euro.

