Cloppenburg - Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Am Sonntag, dem 04. Juli 2021, kam es in der Zeit zwischen 21.45 Uhr und 22.25 Uhr im Zuge einer Wohnungsdurchsuchung in der Straße Alter Emsteker Weg zu Widerstandshandlungen und Beleidigungen von Seiten des 22-jährigen Betroffenen aus Cloppenburg. Nachdem dieser sich während der gesamten Dauer der Maßnahme äußerst unkooperativ und verbal aggressiv gegenüber den eingesetzten Beamten verhalten hatte, wurde er letztlich mit einfacher körperlicher Gewalt zu Boden gebracht und zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Molbergen - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, dem 04. Juli 2021, gegen 21.00 Uhr, wurde ein 65-Jähriger aus Molbergen in der Krokusstraße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergab sich bei den Beamten der Verdacht, dass der 65-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte. Nachdem der 65-Jährige einen Atemalkoholtest abgelehnt hatte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

