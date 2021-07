Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe für den Nordkreis vom 03./04.07.2021

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland/ Strücklingen - versuchter Einbruch in Wohnhaus Am 03.07.2021, gegen 22:47 Uhr kam es in der Bollinger Straße in Strücklingen zu einem versuchten Einbruch in ein Wohnhaus. Ein Unbekannter beschädigte die Scheibe einer Eingangstür und versuchte in das Haus zu gelangen. Als die Bewohnerin den Vorfall bemerkte, entfernte sich der Täter mit einem Fahrrad in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizei in Saterland unter 04498/923770 entgegen.

