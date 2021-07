Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe für den Nordkreis vom 02./03.07.2021

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person Am 02.07.2021, gegen 14:50 Uhr kam es auf dem "Scharreler Damm" in Kamperfehn zu einem Verkehrsunfall. Eine 20-Jährige Saterländerin befuhr allein mit ihrem Pkw den Scharreler Damm in Richtung Glittenbergstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor sie nach einer Kurve die Kontrolle über den Pkw. Der Pkw überschlug sich mehrfach und kam neben der Fahrbahn im Graben zum Stehen. Die 20-Jährige wurde dabei schwer verletzt und musste durch die Freiwillige Feuerwehr Friesoythe aus dem Pkw befreit werden. Im Anschluss wurde sie durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An dem Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Bösel - Garagenbrand Am 02.07.2021, gegen 13:05 Uhr kam es in der Brahmsstraße in Bösel zu einem Garagenbrand mit starker Rauchentwicklung. Das Feuer konnte durch die eingesetzte Freiwillige Feuerwehr Bösel gelöscht werden. Personen wurden nicht verletzt. Es entstand leichter Gebäudeschaden. Zur Brandursache können bislang keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen dauern an. Barßel/ Elisabethfehn - aufgebrochener Getränkeanhänger Vom 01.07.21 bis 02.07.2021 wurde in der Ankerstraße in Elisabethfehn auf einem Grundstück ein verschlossener Getränkeanhänger aufgebrochen. Es wurden diverse Getränke und Lebensmittel entwendet. Hinweise nimmt die Polizei in Barßel unter 04499-922200 entgegen.

