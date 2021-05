Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Beim Parkvorgang anderes Auto beschädigt und anschließend abgehauen - Polizei bittet um Hinweise (18./19.05.2021)

Konstanz (ots)

Im Zeitraum vom frühen Dienstag, 0 Uhr, bis Mittwochmorgen, 07.30 Uhr, ist ein Unbekannter beim Ein- oder Ausparken in der Schneckenburgstraße gegen ein vor dem Gebäude Nummer 22 abgestelltes Auto des Typs Subaru Impreza gefahren. Ohne sich weiter um den angerichteten Schaden an dem Subaru in Höhe von knapp 1000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Die Polizei Konstanz (07531 995-0) ermittelt nun wegen der begangenen Unfallflucht und bittet um Hinweise zum Verursacher.

