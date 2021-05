Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil, Saline, B 14, "Primbrücke") Fahrer eines dunklen Audis mit Tuttlinger Kennzeichen streift entgegenkommendes Auto und flüchtet - Polizei bittet um Hinweise (18.05.2021)

Rottweil, Saline, B 14, "Primbrücke" (ots)

Zu einer Unfallflucht, die sich am Dienstagnachmittag nach einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr zwischen einem Audi und einem VW Fox im Bereich der "Primbrücke" auf der Bundesstraße 14 zwischen Neufra und der Rottweiler Saline ereignet hat, sucht die Polizei Zeugen. Eine 39-jährige Frau war kurz nach 14 Uhr auf der B 14 - von Spaichingen kommend - auf der Bundesstraße 14 in Richtung Rottweil unterwegs. Kurz nach Neufra, etwa im Bereich der Primbrücke, kam der Frau und einem nachfolgenden Auto ein dunkler Audi mit TUT- (Tuttlinger) Kennzeichen halb auf ihrem Fahrstreifen entgegen und streifte mit seinem linken Außenspiegel den Außenspiegel des VW Fox. Vermutlich hatte der derzeit noch unbekannte Audi-Fahrer zuvor ein anderes Fahrzeug überholt und war noch nicht vollständig wieder nach rechts eingeschert. Ohne sich um den gerade verursachten Unfall zu kümmern, flüchtete der Audi-Fahrer auf der B 14 in Richtung Spaichingen. Durch den Verkehrsunfall entstand an dem Fox Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Rottweil (0741 477-0) ermittelt nun wegen der begangenen Unfallflucht und bittet um Hinweise zu dem geflüchteten Audi und dessen Fahrer.

