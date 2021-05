Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Auto ohne gültige Versicherung gefahren (18.05.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Eine Autofahrerin kontrolliert hat die Polizei am Dienstag gegen 14.30 Uhr auf der Karlstraße. Eine Streife kontrollierte eine 23-jährige Autofahrerin in einem Audi A 4, wobei sich herausstellte, dass für das Auto kein gültiger Versicherungsschutz mehr bestand. Die junge Frau gelangte, ebenso wie ihr 25-jähriger Beifahrer, dem das Auto gehört, zur Anzeige. Die Polizei legte den Audi an Ort und Stelle still.

