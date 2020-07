Freiwillige Feuerwehr Menden

FW Menden: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Menden (ots)

Eine verletzte Person, ein beschädigter PKW und ein zerstörter Baum sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am heutigen Sonntag am Abtissenkamp in Menden-Bösperde. Der Fahrer war alleine in seinem PKW unterwegs als er aus ungeklärter Ursache gegen den Baum prallte.

Eingeklemmt war der Fahrer glücklicherweise nicht, sodass sich die Maßnahmen der Feuerwehr auf das Sicherstellen des Brandschutzes beschränkten. Der Patient wurde indes im RTW vom Notarzt untersucht und anschließend ins Krankenhaus gebracht.

Anschließend wurde noch der Baum entfernt. Über die Höhe des Sachschadens kann die Feuerwehr keine Angaben machen. Im Einsatz waren das Hilfeleistungslöschfahrzeug, ein Rettungswagen und das Notarzteinsatzfahrzeug.

