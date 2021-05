Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Schramberg (Lkr. Rottweil) Zusammenstoß auf Parkplatz (18.05.2021)

Schramberg (ots)

Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro an zwei Pkw ist bei einem Unfall am Dienstag gegen 10.45 Uhr in der Tösstraße beim Parkplatz am Ärztehaus entstanden. Ein 79-jähriger BMW-Fahrer streifte seitlich einen stehenden Ford, dessen 26-jährige Fahrerin kurz zuvor aus einer Parklücke herausgefahren war. Der Ford wurde im Bereich der Fahrerseite stark beschädigt.

