Polizei Bonn

POL-BN: Königswinter-Oberdollendorf: 23-jähriger Fußgänger nach Verkehrsunfall verstorben

Meldung -2-

Königswinter (ots)

Am späten Samstagabend (20.02.2021) wurden ein 23-jähriger Fußgänger sowie ein 18-jähriger Kradfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Heisterbacher Straße in Königswinter-Oberdollendorf lebensgefährlich verletzt (siehe dazu unsere Meldung vom 21.02.2021, 01:51 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/4843749).

Nach Reanimationsmaßnahmen durch Rettungskräfte und Polizeibeamte vor Ort waren beide Männer zur weiteren intensivmedizinischen Behandlung in Krankenhäuser gebracht worden. Am Mittwoch (24.02.2021) erlag der 23-Jährige dort seinen schweren Verletzungen. Der 18-Jährige befindet sich weiterhin in einem kritischen Zustand.

Die polizeilichen Ermittlungen zum Geschehensablauf durch das zuständige Verkehrskommissariat 1 dauern derzeit noch an.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell