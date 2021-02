Polizei Bonn

POL-BN: Meckenheim-Merl: Autoaufbrecher entwendeten Fahrzeugteile - Hinweise erbeten

Meckenheim (ots)

In der Nacht von Sonntag (21.02.2021) auf Montag (22.02.2021) brachen Unbekannte nach bisherigem Kenntnisstand fünf Autos in Meckenheim auf und entwendeten in vier Fällen fest verbaute Fahrzeugteile aus dem Innenraum. Die Fahrzeuge der Marke BMW waren in der Gerichtsstraße, Lohrbergstraße, im Merler Winkel sowie im Merler Ring abgestellt. Entwendet wurden Airbags, Lenkräder und Bordcomputer. Eine weitere Tat ereignete sich nach bisherigen Feststellungen am Dienstag (23.02.2021) zwischen 11:30 und 19:00 Uhr. Auch hier wurde ein im Merler Ring geparkter BMW aufgebrochen und das Lenkrad ausgebaut und gestohlen.

Nach der Aufnahme der Tatorte und erfolgten Spurensicherungen hat das zuständige Kriminalkommissariat 35 die weiteren Ermittlungen in den geschilderten Fällen aufgenommen. Bislang sind den Beamten keine verdächtigen Wahrnehmungen im Zusammenhang zu den Taten gemeldet worden. Wer in der Nacht zu Montag sowie am Dienstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe bemerkt hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK35.Bonn@polizei.nrw.de mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

