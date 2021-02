Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Duisdorf: Drogentest bei 32-jährigem Autofahrer positiv

Bonn (ots)

Am Montagmorgen (23.02.2021) überprüften Beamte der Polizeiwache Duisdorf einen 32-jährigen Autofahrer, der auf der Villemombler Straße einen Rotlichtverstoß begangen hatte.

Zur Tatzeit gegen 09:40 Uhr hielt der Mann mit seinem weißen Lieferwagen zunächst kurz an der Rotlicht zeigenden Ampel Ecke Villemombler Straße/Rochusstraße/Am Burgweiher an, überfuhr die Haltelinie dann jedoch und bog in Richtung "Am Burgweiher" ab. Die Beamten hielten den Lieferwagen daraufhin an. Bei der Kontrolle ergaben sich bei dem Fahrer dann Hinweise auf einen Konsum von Betäubungsmitteln. Ein freiwillig durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv auf Kokain, weshalb die Beamten den Mann zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus brachten. Dort wurde ihm von einem Arzt eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet neben der Ordnungswidrigkeit nun auch ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel.

