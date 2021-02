Polizei Bonn

POL-BN: Königswinter-Ittenbach: Nach Einbruch in Bäckerei - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

In dem Zeitraum zwischen dem 23.02.2021, gegen 20:00 Uhr, und dem 24.02.2021, gegen 06:00 Uhr, brachen Unbekannte in eine Bäckerei auf der Kirchstraße in Ittenbach ein. Nach der Spurenlage verschafften sich die Unbekannten wahrscheinlich durch das gewaltsame Öffnen der Türe eines Nebeneingangs Zugang in das Ladenlokal. Der/die Einbrecher erbeuteten Bargeld in noch nicht abschließend festgestelltem Umfang und flüchtete(n) dann vom Ort des Geschehens.

Das zuständige KK 34 hat den Fall übernommen. Eine Zeugin hatte gegen 23:30 Uhr Geräusche aus dem Bereich der Backstube wahrgenommen. Die Ermittler prüfen auch, ob diese möglicherweise mit dem geschilderten Einbruchsgeschehen in Verbindung stehen könnten. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell